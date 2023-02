La expeleadora de UFC que dejó de lado el ring para unirse a OnlyFans

Archivado en: •

OnlyFans no solo es una plataforma para acceder a contenido para adultos sino también se ha convertido en la fuente principal de trabajo de millones de personas en todo el mundo, quienes han tomado la decisión de dedicarse a crear contenido sin censura a cambio de un pago por suscripción.

Tal es el caso de exitosas personalidades como Aida Cortés, quienes han demostrado poder tener lujos gracias a su trabajo en dicha aplicación. Por lo cual, a diario, muchas personas deciden renunciar a sus trabajos matutinos para dedicarse completamente a OnlyFans y generar dinero desde la plataforma.

Este fue el caso de una reconocida expeleadora de UFC, quien decidió abandonar el ring de boxeo para comenzar a ganar miles de dólares generando contenido sin censura para la plataforma de OnlyFans.

Se trata de Pearl Gonzaléz, una exluchadora profesional estadounidense de artes marciales mixtas, quien dio a conocer a sus miles de seguidores que se había unido a la plataforma de contenido exclusivo para comenzar a compartir contenido propio.

Pearl realizó el anuncio en sus redes sociales con un candente video en el que lució un bikini de estampado de animal print con el que llamó la atención de sus más de 257 mil seguidores.

«Después de miles de mensajes y años de solicitudes, finalmente hice uno«, escribió González en la descripción del video.

Luego, comentó que la suscripción sería gratis, esto por que es un usuario nuevo. Sin embargo, con la relevancia que vaya tomando, la misma plataforma pondrá un precio mensual que luego sus seguidores tendrán que pagar.

Cabe recordar que Pearl se enfrentó hace unas semanas a Danielle Wynn en su primer combate de boxeo en Gamebred Boxing 2. Una vez que ganó la pelea por decisión unánime, logró otra victoria en noviembre y actualmente cuenta con un récord de 2-0.

Si bien todavía no se han programado más peleas para este 2023, se espera que González decida no dejar de pelear una vez que decidió unirse a OnlyFans.

It is never too late to be what you might have been. ✨🌿💫

P.S. Thanks to all my new subscribers #itsFREE 😘 pic.twitter.com/tSkb1UklZ6

— PEARL GONZALEZ (@PearlGonzalez) February 4, 2023