¿La besaría? Conozca a la mujer con los labios más grandes del mundo

Alrededor del mundo existen decenas personas que alcanzan el estrellato y se hacen virales por su físico, pues buscan ser diferentes modificando por completo su aspecto ya sea para parecerse a animales, personajes de cómics y más.

Modificar el aspecto físico gracias a las cirugías es algo muy común hoy en día, sin embargo existen casos en los que estos retoques estéticos se convierten en toda una obsesión a tal punto de rayar con lo bizarro.

Es el caso de Andrea Ivanova, una joven influencer búlgara que se obsesionó con el relleno de labios tanto así que ganó el título como la mujer con los labios más grandes del mundo.

Han sido varias las ocasiones en las que Andrea ha expresado a los medios locales que desde siempre ha tenido un concepto de belleza completamente diferente al de la gente del común, por lo que le encantan los looks extravagantes, así como el que ella luce hoy en día.

“Desde pequeña, he tenido una idea diferente de la belleza. Siempre fui fan de los looks extravagantes y de la gente con una apariencia artificial. Siempre me atrajeron también los labios grandes, por eso, cuando cumplí 15 años, decidí cambiar la forma en la que me veía”, indicó la joven al portal Storytrender.

La mujer, que inició con su cambio físico a los 15 años, también señaló no se ha inspirado en nadie para su apariencia, es por eso que centró su cambio únicamente en sus labios en los que ya ha invertido miles de euros en inyecciones.

“Comencé googleando a personas con los labios gruesos y me gustó mucho la apariencia de algunas, pero no me inspiré en nadie especial para comenzar mi cambio. No quería parecerme a nadie en particular, al contrario, tenía ideas específicas en mi cabeza que sabía que solo podía expresar con mi aspecto y, por eso, decidí invertir miles de euros en agrandar mis labios”, señaló.

Andrea ya completa 30 inyecciones en sus labios y gracias a estas ha logrado una extraña apariencia que muchos comparan con una muñeca inflable, una apariencia de “marioneta artificial” que, según la misma joven, le resulta muy interesante.

Aunque ya cuenta con unos enormes labios que le dieron el título como la mujer con los labios más grandes del mundo, su objetivo es seguir aumentándolos y romper su propio récord.

“Yo seguiré gastando dinero para lograrlo”, aseguró.

