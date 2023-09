Pasajero quiso defender a conductor de Transmilenio en pelea y se llevó tremenda cachetada

Archivado en: •

Transmilenio se ha convertido en el escenario perfecto de variadas y a menudo insólitas escenas que dejan a más de uno ‘boquiabierto’, algunas de ellas cómicas y otras casi irreales, las cuales suceden tanto en sus vagones como en sus estaciones.

Más allá de su función como transporte masivo para los habitantes de la capital, es el lugar perfecto para conocer de primera mano las genialidades que ocurren al interior del sistema, por parte de los usuarios, quienes difunden los divertidos sucesos en redes sociales.

Le puede interesar: Cristian Montenegro fue visto en TransMilenio y estaba en toda una escena romántica

Así mismo, a diario, son varias las historias que suceden en Transmilenio que logran apoderarse de las diferentes redes sociales, las cuales se vuelven virales en cuestión de minutos. Esta vez, se conoció por medio de TikTok un hecho que sucedió justamente en las vías de la capital y que involucra a un bus del sistema y un motociclista.

Aunque no se puede determinar a ciencia exacta lo que sucedió en el lugar, aparentemente fue un hecho de intolerancia, pues no se alcanza a ver un choque entre la moto y el bus, pero sí se puede ver que ambos conductores se encuentran discutiendo entre sí. No obstante, la policía hizo presencia en el sitio.

Mire también: Hombre quiso sorprender a su novia y terminó llorando en estación de Transmilenio

Por otro lado, aunque el tiktoker que compartió el clip no dejó en claro la ubicación en la que se llevó a cabo el incidente, se sabe por los lugares que se ven alrededor, que sucedió en el trayecto hacia el portal de Usme, a la altura de la cárcel La Picota, pues en este punto se mezclan el carril de los articulados y el de los particulares.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue que en medio de la pelea entre los conductores, uno de los pasajeros, aparentemente cansado de la espera, decide bajarse del articulado e ir a encarar al motociclista con el fin de lograr que se mueva y así poder continuar con su trayecto.

Sin embargo, en medio del alegato y para sorpresa de los testigos del hecho, el conductor de la moto, en medio de un acto de intolerancia, decide pegarle una cachetada al pasajero, ante la mirada de los policías, quienes ahí mismo trataron de calmar al motociclista.

También le puede interesar: Señora mostró el ‘pisco’ en Transmilenio y dejó asustados a los demás pasajeros

Reacciones de los internautas

El hecho ha generado opiniones divididas entre los internautas, pues algunos de ellos apoyan la actitud del hombre, mientras que algunos otros dicen que no debió hacer eso, pues el “problema no era con él”.

“Por eso a mi no me gusta meterme en lo que no me importa 😃”, “diría mi mamá yo lo mandé que se bajará del bus JAJAJAJAJAJAJAJAJA JJAJAJJAJAJAJAJAJJA”, “Tome pa que lleve 😂😂😂”, “😂😂😂Le reseteó el Windows 😂😂😂😂”, “el del sitp desde aquí no me pega…😂😂”, son algunos de las reacciones de los internautas en la publicación.