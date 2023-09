Hombre quiso sorprender a su novia y terminó llorando en estación de Transmilenio

Archivado en: •

Transmilenio ha sido el escenario perfecto de variadas y a menudo insólitas escenas, algunas de ellas cómicas y otras casi irreales, tanto en sus vagones como en sus estaciones.

Diariamente, son varias las historias que se apoderan de las diferentes redes sociales, los cuales se vuelven virales rápidamente. Esta vez, un usuario del sistema decidió escoger una de las estaciones del sistema para declararle su amor a una mujer, pero el resultado ni la respuesta fueron las esperadas.

Soldado caído en Transmilenio

El insólito y sorprendente hecho sucedió en la estación Fucha en la localidad de Antonio Nariño, y fue capturado y compartido mediante TikTok por un usuario identificado como @dj_killyoficial. Allí se puede observar a un joven con unas flores y unos chocolates listo para confesarle su amor a una mujer.

Contrario a lo que muchos esperaban, la escena no terminó con la pareja sellando su amor con un beso apasionado, sino, por el contrario, el hombre terminó rechazado por la mujer en frente de todas las personas que se encontraban a su alrededor dentro de la estación de Transmilenio.

Adicionalmente, en el clip se puede observar que la respuesta dada por la mujer no solo no era la que el hombre esperaba, sino que, además, no la toma de la mejor manera, pues se le puede ver ofuscado y exaltado reclamándole a la protagonista de esta escena.

En un segundo clip compartido por el mismo usuario a través de la popular plataforma china se puede observar al hombre bastante triste y desconsolado mientras aún tiene en sus manos los obsequios que le iba a regalar a su mujer amada, la cual lo rechazó.

Reacciones por parte de los internautas

Tal y como sucede en casos similares, la historia se convirtió en todo un hit en redes sociales, haciéndose viral y generando diferentes reacciones por parte de los usuarios de la aplicación anteriormente mencionada. Varios de ellos se solidarizaron con el hombre y le enviaron mensajes de aliento.

“Qué pecadito, lo entiendo, sé que no es fácil pero así es la vida”; “Amamos a quienes nos ignoran e ignoramos a quienes nos aman”; “¡Ánimo, soldado! No perdiste… a ti te perdieron. ¡Sumercé merece mucho más!”; “Por eso hay que ser una mierda, por qué no lo valoran. Ánimo y adelante”; “No hombres no se humillen así nadie vale eso”, son algunos de los comentarios destacados de los internautas.

