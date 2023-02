Hombre que quemó a su novia de trapo, creó una nueva y agrandó la familia

Archivado en: •

En agosto del año pasado, la historia de Cristian Montenegro se hizo viral en redes sociales tras presentar en TikTok a Natalia, una muñeca de trapo que él mismo creó para que se convirtiera en su novia y pareja sentimental.

Asimismo, el hombre de 49 años creó toda una familia de muñecos de trapo, a quienes presumía en sus redes sociales, asegurando que eran sus hijos y los de su novia Natalia. Al respecto, durante una entrevista para el medio argentino TN, Cristian aseguró que gracias a los muñecos pudo tener su propia familia.

La historia se volvió viral en redes sociales causando todo tipo de reacciones y comentarios. Sin embargo, meses después se conoció que Cristian se habría enamorado de una mujer de carne y hueso con quien mantuvo una relación a distancia.

Al haber encontrado una mujer real, el hombre confesó que había quemado a Natalia, pues, según él, ya no la necesitaba. No obstante, su relación con la mujer real no funcionó y volvió a estar soltero.

Ahora, Cristian reapareció en redes sociales, pero no lo hizo solo. Pues presentó una nueva versión de su novia ‘Natalia’ y agrandó la familia anunciando que su novia estaría embarazada de un nuevo hijo.

Cristian agrandó su familia de trapo

A inicios de este año, el bogotano volvió a dar señales de vida a través de sus redes sociales y lejos de alardear de su relación real con la mujer mexicana, conocida como Abigail, Cristian volvió a presumir su familia de trapo y lo enamorado que estaba de ‘Natalia’.

Fue así como anunció que la nueva versión de Natalia estaría esperando un hijo, a quien llamará ‘Sammy’ y será el hermanastro de sus otros hijos, a quienes había creado hace unos meses atrás. Pues compartió un video del baby shower que le hizo al supuesto bebé que espera con su novia de trapo.

“Tu nueva familia, Sammy. Somos tus papás, y los de uniforme, tus hermanastros”, se lee en el nuevo video que publicó Cristian en TikTok.

El video ya acumula más de 2.4 millones de reproducciones y generó todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales.

“Ya empezó mi serie de terror psicológica favorita”, “Si alguna vez piensas que la soltería es mala, mira esto”, “Esperen, nuevo giro de la historia”, “Yo en mi momento más esquizofrénico”, fueron algunos de los comentarios.