“Falleció Natalia”: Hombre que tenía de novia una muñeca de trapo ya la quemó

Hace un mes, un hombre bogotano identificado como Cristian Montenegro se hizo viral en redes sociales tras compartir en TikTok a su novia Natalia, una muñeca de trapo que él mismo había creado y diseñado para no quedarse solo.

El hombre compartía en la red social momentos íntimos con su ‘pareja’ por medio de videos en los que él le hablaba a la muñeca, salía a pasear con ella y le daba besos en la calle. Además, había creado toda una familia, pues también tenía dos ‘hijos’ de trapo.

Por supuesto, su contenido causó varias reacciones en internet y rápidamente el hombre consiguió miles de seguidores en TikTok.

Él afirmaba que amaba a Natalia y que prefería tenerla a ella que quedarse solo. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo (…) Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró en ese entonces para el medio TN.

Sin embargo, parece que el amor se le esfumó luego de conocer a una mujer real por redes sociales, de quien rápidamente se enamoró aún sin conocerla personalmente.

Se trata de Abigail, una seguidora de su cuenta en TikTok y de origen mexicano. “Conocí a Cristian viendo sus tiktotks y me enamoré de él. Lo fui conquistando poco a poco, hace una semana, exactamente el 5 de septiembre de 2022″, señaló quien es ahora su nueva pareja.

Frente a esto, miles de seguidores preguntaron por cuál sería el futuro de la muñeca y recientemente el hombre compartió el cruel destino que tuvo ‘Natalia’.

En su cuenta de TikTok, que ahora es privada, Cristian compartió un video en el que mostró a la muñeca hecha polvo luego de haberle prendido fuego. Todo esto en medio de lágrimas y desconsolado al tomar esa decisión.

Posteriormente recoge lo que quedó de su primer amor y se graba a sí mismo lamentando lo ocurrido. “Falleció Natalia y sus niños”, escribió.