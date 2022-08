¿Antes muerto que solo? Hombre presumió a una muñeca de trapo como su novia

Archivado en: •

Aunque para muchos estar soltero es un motivo de felicidad y tranquilidad, para otros es algo que causa gran tristeza y decepción, por lo que se niegan a estar solos, frente a ello, recurren a diferentes alternativas para lograr conseguir una pareja estable.

Como el caso de un hombre que, cansado de no poder conseguir novia, decidió crear su propia pareja y ahora está totalmente enamorado de una muñeca de trapo que él mismo construyó y diseñó.

El hombre se hizo famoso en TikTok por subir contenido junto a su ‘novia’ con la que pasa gran parte de su día a día, pues en los videos se logra ver a la ‘pareja’ compartir momentos como cualquier relación amorosa.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo (…) “Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró para el medio TN.

La muñeca, que tiene por nombre Natalia, pasa todo el día junto al hombre de 49 años. Pues gracias a su existencia, él pudo tener su propia familia, algo con lo que siempre soñó. Pues a parte, el hombre también tiene como hijos a dos muñecos de trapo.

“He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”, expresó.

El hombre ya cuenta con cerca de 9 mil seguidores en TikTok y sus videos han logrado obtener más de 90 mil likes.