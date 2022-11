Mujer que se casó con muñeco de trapo asegura que su esposo entró a un motel con otra

Archivado en: •

Aunque para muchos estar soltero es motivo de felicidad y tranquilidad, para otros es un estado que causa gran tristeza, por lo que se niegan a quedarse solos. Al respecto, recurren a diferentes alternativas para lograr conseguir una pareja.

Este fue el caso de una mujer que, por miedo a no conseguir pareja, se casó con un muñeco de trapo con el que, además, tiene un hijo que también es de trapo. Dicho muñeco, se lo habría hecho su madre después de oírla quejarse por su soltería.

Le puede interesar: ¿Antes muerto que solo? Hombre presumió a una muñeca de trapo como su novia

Pese a que, hace pocas semanas, la mujer, identificada como Meirivone Rocha, había presumido con gran felicidad su matrimonio con el hombre de trapo, a quien llamó Marcelo, ahora contó, en su cuenta de TikTok, que está atravesando por una crisis matrimonial.

La mujer asegura que su esposo de trapo le fue ‘infiel’

Aunque parezca poco creíble, Meirivone, quien comparte gran parte de su feliz matrimonio en su cuenta oficial de TikTok, aseguró que su esposo Marcelo le fue infiel con otra mujer, pues, según comentó, le encontró algunas conversaciones que lo dejaron al descubierto.

“Al principio pensé que estaba mintiendo, pero luego comencé a mirar su teléfono y vi las conversaciones, lo que me aseguró que me estaba engañando. Seguía negando todo y decía que me amaba mucho, además de pedirme perdón llorando”, expresó la mujer en uno de sus videos en TikTok.

Mire también: “Falleció Natalia”: Hombre que tenía de novia una muñeca de trapo ya la quemó

Asimismo, Meirivone expresó que, por lo sucedido, estaban durmiendo en habitaciones diferentes, pero que estaba pensando en perdonar su infidelidad por su la tristeza que le podría causar a su hijo si se separa de su esposo de trapo.

“Quería sacarlo de la casa, pero nuestro bebé está creciendo y en esta etapa extrañaría mucho a su padre. Además, el amor que siento por él me hizo perdonar, no completamente, pero no creo que pueda vivir sin mi marido”, expresó Meirivone.

Finalmente, de acuerdo con el medio The Mirror, la mujer también habría descubierto a Marcelo entrando a un motel mientras iba acompañado de otra mujer, lo cual para la mujer fue un detonante.