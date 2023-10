Filtran el jugador que se ganaría el Balón de Oro 2023; el nombre causó polémica

Archivado en: •

El Balón de Oro es uno de los premios más importantes en materia de fútbol y este 30 de octubre se celebra la ceremonia de entrega. Sin embargo, a pocos días del importante evento, se filtró el nombre de quién sería el ganador de esta temporada; algo que no cayó muy bien entre los aficionados.

El supuesto ganador se filtró por una fuente conocida, quién reveló en redes sociales el nombre del jugador que se llevaría el anhelado trofeo. Fue Alessandro Dossetti, amigo y trabajador de Lionel Messi, quién armó polémica tras publicar el nombre del próximo merecedor del Balón de Oro.

Le puede interesar: Carlos Antonio Vélez criticó a James Rodríguez tras partido contra Uruguay: “no está bien”

El hecho generó polémica entre los aficionados del fútbol, quiénes consideran que otros futbolistas tuvieron más logros durante el año y podían haberse llevado el Balón de Oro.

A través de una historia en Instagram, Alessandro Dossetti compartió la foto de una mujer con el trofeo junto a una descripción llamativa; “Hoy le dijeron a Lionel Messi que es el ganador del Balón de Oro 2023”.

Aunque se trata de una información extraoficial y no confirmada, al parecer todo apunta a que el futbolista argentino ganaría el Balón de Oro de esta edición. Sin embargo, esta información no le sentó muy bien a los hinchas, al considerar que otros futbolistas tuvieron un mejor desempeño que Messi, dejando de lado la Copa Mundo que ganó en Qatar 2022.

Mire también: ¿Qué dijeron? Revelaron los audios del VAR en polémica mano del segundo gol de Colombia

Pese a la información revelada, solo queda esperar a que el próximo 30 octubre se conozca oficialmente el nombre del futbolista que se llevará el trofeo. Si se trata de Messi, con este Balón de Oro, el argentino sumaría ocho trofeos.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

🗣️ Alessandro Dossetti (Messi’s family friend):

“Lionel Messi was told today that he is the winner of Ballon d’Or 2023.” 🌕🇦🇷 pic.twitter.com/4C2vq5RQVz

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) October 13, 2023