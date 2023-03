Esperancita provoca todo tipo de comentarios con foto en traje de transparencias

Archivado en: •

Como es usual, Esperanza Gómez subió la temperatura en redes sociales presumiendo su cuerpazo. La creadora de contenido para adultos puso a muchos a suspirar con unas fotografías en las que posa como muy pocas veces lo hace.

La creadora de contenido para adultos normalmente es mucho más atrevida en su cuenta de Twitter, pues en esta no hay cesura. Sin embargo, con una galería de fotos que subió mostró su cuerpazo con mucha más ropa de la que acostumbra.

En las fotografías, Esperanza tiene puesto un short negro hasta debajo de los pechos y debajo unas medias veladas negras. Además, tiene puesto un brasier y una blusa de transparencias que le cubre por encima.

Las poses en las que estaba Esperanza dejaron a más de uno como locos, pues en la mayoría tiene las piernas abiertas. Todos los usuarios la llenaron de comentarios en los que resaltan su figura.

I am online right now in my onlyfans 😊let’s go to play 😈😈😈💦💦💦estoy conected a ahora mismo en mi https://t.co/rUcggsOiQy pic.twitter.com/vcYjcCVZMw

— Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) February 23, 2023