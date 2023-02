¿Dulce descanso? Abuela fue enterrada en ataúd de M&M’s que mandó a hacer antes de morir

Archivado en: •

La muerte es quizá uno de los momentos menos esperados por las personas, pues hay quiénes le temen a este suceso y prefieren prologarlo lo más que se pueda. Sin embargo, otras personas lo toman como algo natural de la vida y hasta deciden organizar su propio velorio y revelan cómo quieren que sea ese día. Incluso, algunos escogen el ataúd en el que quieren ser enterrados.

Este fue el caso de Mary Ester Stocks Martin, una mujer estadounidense que fue muy clara a la hora de expresar su último deseo antes de morir, pues ella quiso que su cuerpo descansara dentro de un ataúd en forma de M&M’s.

La historia se conoció por cuenta de uno de los nietos de la mujer, quien decidió retratar cómo fue el funeral de su abuela a través de una recopilación de varias fotos que publicó en su cuenta de TikTok. Allí se ve el enorme ataúd en forma del famoso dulce de chocolate.

Mujer fue enterrada en ataúd de M&M’s

En el video, que tuvo como fondo la canción ‘See you again’ de Wiz Khalifa y Charlie Puth, se ve el enorme ataúd en forma de un dulce de M&M’s de color azul que tiene los ojos cerrados y, en su estómago, varios de los dulces de chocolate en diferentes tamaños.

El particular ataúd se debe a que, según el medio Esquire, Mary tenía una gran colección de M&M’s cuando era profesora.

«Su nombre a lo largo de 30 años como profesora era Mary Martin. Sus alumnos le llevaban caramelos M&M y pequeños juguetes M&M, lo que dio lugar a una gran colección de M&M. El ataúd es un homenaje a los más de 5.000 alumnos a los que enseñó a lo largo de su carrera. La echaremos de menos», le dijo Bill Martin al periodista William Mullally.

Por lo cual, varios años antes de fallecer, la mujer le dejó claro a su familia que quería un ataúd que representara el cariño que ella le tenía a estos chocolates y a sus personajes.

El hecho llamó la atención de millones de internautas en redes sociales causando todo tipo de reacciones y comentarios en redes: “Me da risa, pero después me imagino a una abuelita que siempre le regalaba M&Ms a sus nietos y lloro”, “Si mi funeral no es así, no quiero morirme”, “Qué ternura”, “Si mi funeral no es así, no voy”.

Créditos: TikTok @itsmeroundtree

