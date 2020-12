Paul McCartney revela cuáles son sus canciones preferidas de The Beatles

En una reciente entrevista hecha a Paul McCartney, el exBeatle reveló cuáles son las canciones que más le gustan del cuarteto de Liverool a donde perteneció, eso sí, explicando las historias que están detrás de ellas, básicamente las experiencias que vivió junto a los demás integrantes de la banda.

En conversación con el podcast de Apple Music de Zane Lowe, Paul habló sobre el lanzamiento de su nuevo álbum en solitario, ‘McCartney III’.

Mientras la conversación se desvió hacia la historia de McCartney en The Beatles, fue cuestionado por las canciones que más le gustaban de la banda, respondiendo que “siempre digo, ‘You Know My Name (Look Up The Number)’, que es un raro lado B que nadie conoce … pero nos divertimos mucho haciéndolo”.

Pero teniendo en cuenta el amplio repertorio que tiene The Beatles, Paul no solo se quedó ahí:

“Pero hay muchas canciones que me encantan de The Beatles. Pienso que ‘Strawberry Fields’ es una gran canción, pienso que ‘Hey Jude’ funcionó muy bien también. Tengo muchas canciones favoritas, ‘Blackbird’ me encanta, también, ‘Eleanor Rigby’”.