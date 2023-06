Mataron a tiburón que devoró a turista en Egipto

En las últimas horas se volvió tendencia un video en el que se ve cómo un tiburón acaba con la vida de un turista. Además, también se conoció que el animal fue asesinado, pues sería una amenaza para las personas de la zona.

TMZ informó que el tiburón fue cazado pues representa un peligro para todas las personas que estaban en el lugar. Aseguraron que, el Ministerio de Ambiente hizo un trabajo de seguimiento por las playas cercanas para seguirle la pista.

Esto, con el objetivo de prevenir que no se volviera a presentar ningún tipo de pérdida como la que sucedió. Del Ministerio comentaron que el tiburón se quedó por la zona, pero no aclararon cómo lo capturaron.

#Hurghada #egypt #SharkAttack

The shark has been caught pic.twitter.com/PZvEJMXOn1

— 🐦Egypt For Ever🦅 (@RedaElsayed__) June 8, 2023