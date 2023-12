Archivado en: •

El Junior de Barranquilla ganó su décima estrella y tuvo en su equipo al goleador del torneo, Carlos Bacca, quien anotó 18 goles durante todo el segundo semestre. Además, fue quien abrió el marcador en el primer partido de la final de la Liga BetPlay 2023-2.

El futbolista hizo parte de la selección colombiana en años anteriores y participó en varios equipos internacionales, pese a su éxito en el extranjero, volvió al país a sus 37 años, para cumplir el sueño de su madre de jugar en el Junior de Barranquilla.

Por medio de las publicaciones de Instagram, se dio a conocer que el futbolista había perdido a su mamá, aunque no se conocen muchos detalles, si se sabe que fue una de las pérdidas más difíciles del delantero, por lo que al recordarla el pasado miércoles, hizo que fuera un momento bastante difícil para el delantero.

Carlos Bacca explotó en llanto

Tras ganar la décima estrella, Carlos Bacca explotó en llanto durante una entrevista con Win Sports, donde le contó a la periodista todos los obstáculos que tuvo que superar para poder llegar a levantar la copa el pasado miércoles. Pues, durante muchos meses se dudaba que regresará al campo de juego, debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido.

La charla de Carlos Bacca después del título. pic.twitter.com/GjILQQGb7D — Facultad de Podridas Artes del Atlántico (@FacuVol3) December 14, 2023



Pero, también habló de lo complejo que fue vivir todo eso, junto a la pérdida de su madre. “Nadie sabe lo que he vivido: he perdido a mi madre y me vine tarde porque ella me quería ver jugar. En el cielo está contenta, ¡esto es para ti, mi vieja, te amo!”, dijo entre lágrimas el jugador colombiano.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023



El video del deportista llorando se hizo viral en pocos segundos, donde muchos hablaron sobre los sentimientos que tenía en ese momento y el retiro del jugador, que cada vez está más cerca.

«Mi madre me decía que quería verme goleador y campeón en Junior, no le cumplí porque está en el cielo y no me ha visto… Pasé momentos duros que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia”, afirmó Bacca.

