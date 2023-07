Brandon Flowers revela cuál ha sido el álbum de The Killers más subestimado

Archivado en: •

The Killers es una de las bandas más queridas en la actualidad y tienen fanáticos en todo el mundo. La agrupación liderada por Brandon Flowers ha tenido muchos éxitos y es de la que más ha marcado el indie.

El álbum más reconocido de The Killers fácilmente puede ser ‘Hot Fuss’, que tiene a ‘Mr. Brightside’, ‘Somebody Told Me’, ‘Smile Like You Mean It’ y ‘All These Things that I’ve Done’, entre otros, que catapultaron su éxito.

Luego de eso, salió ‘Sam’s Town’, un álbum que no fue entendio por muchas personas y fue amado y odiado. Justamente, Brandon Flowers habló sobre su disco más subestimado y dijo que era este.

¿Qué dijo?

En una entrevista con Vulture, el cantante habló sobre las primeras semanas del lanzamiento de ‘Sam’s Town’, pues muchas personas no lograron conectarse y entender el mensaje del álbum.

«En los primeros días, Sam’s Town definitivamente fue subestimado e incomprendido, al menos por los críticos», dijo.

Aseguró que, con este, quisieron explorar sobre su masculinidad más de lo que lo habían hecho con ‘Hot Fuss’.

El cantante reflexionó sobre lo que significó ‘Sam’s Town’ para ellos, pues hicieron un cambio radical a lo que habían mostrado en su anterior disco.

“No creo que la gente estuviera preparada para que hiciéramos un giro de 180 grados con respecto al disco anterior. Cambió nuestra estética y el sonido se endureció un poco. También estaba este corazón recién descubierto que no creo que estuviera realmente en Hot Fuss. Creo que Sam’s Town es definitivamente ese álbum. Tenemos una debilidad por eso”, comentó Brandon.

Además, habló sobre su canción favorita de este álbum, dijo que se trataba de ‘Read my Mind’, por la sensación que causa en la gente.

“Mi tema favorito, del que no me avergüenzo, es ‘Read My Mind. No importa si estamos en un bar, en una arena, en un estadio, en un festival o ante 50 personas, cuando comienza ‘Read My Mind’ la sala cambia. Supongo que es extraño tener reverencia por algo en lo que participaste en la creación, pero supongo que estoy agradecido por esa canción”, comentó en una entrevista en el 2017 Brandon.