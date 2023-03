Blondie: Against The Odds 1974-1982, el box set oficial de la banda

Archivado en: •

Luego del lanzamiento del primer archivo autorizado y en profundidad de la historia de Blondie Saldrá a la venta ‘Blondie: Against The Odds 1974-1982’ y ya puede reservarse.

Mire también: Cinco datos que quizá no conocía sobre Blondie

Así se veía Debbie Harry, cantante de Blondie, cuando posó para Playboy

Remasterizado a partir de las cintas análogas originales y grabado en los estudios Abbey Road, este amplio álbum está disponible en cuatro formatos (Super Deluxe Collectors’ Edition, Deluxe 4LP, Deluxe 8CD y 3CD). Presentado en una caja de cartón forrado, Against The Odds incluye extensas notas de Erin Osmon, comentarios pista a pista de Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Nigel Harrison, Frank Infante y Gary Valentine, ensayos de los productores Mike Chapman, Richard Gottehrer y Ken Shipley, una discografía ilustrada de 120 páginas y cientos de fotografías de la época.

Blondie ha trascendido el ámbito de bandas, evolucionando fuera del pop y el punk para convertirse en una hebra vital del ADN central de la música estadounidense. Lo que la agrupación Blondie, conformada por: la icónica cantante y compositora Debbie Harry, el guitarrista y cerebro conceptual Chris Stein, el potente baterista Clem Burke, el teclista Jimmy Destri, el bajista Gary Valentine, el guitarrista Frank Infante y el bajista Nigel Harrison, grabaron durante esos primeros ocho años sigue siendo una de las obras musicales inmortales de su época.

Esta caja de archivo, la primera colección autorizada por la banda en sus 50 años de historia, es un momento colectivo para celebrar su legado y sumergirse en el universo sonoro de Blondie. Este trabajo viaja a lo largo de varios géneros, incluyendo sus seis primeros álbumes de estudio grabados para Chrysalis: Blondie, Plastic Letters, Parallel Lines, Eat To The Beat, Autoamerican, The Hunter, y a su vez su catálogo de éxitos que definieron la época: «Heart Of Glass», «Atomic», «Tide Is High», «Sunday Girl», «Rapture» y «Call Me». Estos seis álbumes pioneros se han ampliado para incluir más de cuatro docenas de maquetas (incluida la primera sesión de grabación del grupo), versiones alternativas y tomas descartadas de estudio, creando un documento casi completo de las sesiones de estudio de Blondie antes de su pausa de 1982.

En palabras de Debbie Harry: «Es realmente un placer ver lo lejos que hemos llegado cuando escucho estos primeros intentos de plasmar nuestras ideas en un equipo relativamente primitivo. Afortunadamente, la esencia de formar parte de una banda a principios de los 70 conservaba parte de la energía antisocial y contracultural de los grupos que influyeron en los 60. Estoy entusiasmada con esta colección especial. Cuando escucho estos viejos temas, me siento como un viajero en el tiempo. Por muy malo que fuera a veces, también era igual de bueno. Sin remordimientos. Más música».

«Tengo la esperanza de que este proyecto permita echar un vistazo al ‘proceso’ y a parte del viaje que hicieron las canciones desde la idea hasta la forma final», dijo el guitarrista Chris Stein. «Algunas de estas cosas son como los primeros bocetos; las viejas máquinas de cinta son como cuadernos primitivos. Lo más difícil para mí siempre fue sacar las melodías de mi cabeza y llevarlas a la realidad, y los cambios que se producían por el camino.»

“Es increíble que después de todo este tiempo, y contra todo pronóstico, nuestra caja de archivo de Blondie salga por fin a la venta. Ha tardado mucho en llegar y todos estamos muy contentos y emocionados con el resultado final», añadió el baterista Clem Burke.

«Desde el momento en que entré en el granero de Chris Stein y vi una pared de cintas, supe que estábamos ante algo extraordinario», dijo el productor Ken Shipley. «Against The Odds es un cofre del tesoro disfrazado de box set».

Blondie es un grupo de artistas extraordinarios», dijo el productor Steve Rosenthal. «Años de búsqueda, meses de mezcla, masterización y restauración, días de decisiones entraron en este box set para resaltar el camino único que recorrieron -desde CBGB’s hasta MSG».

Against The Odds tiene un comienzo insólito: durante casi dos décadas, la mayor parte del archivo sonoro y visual de Blondie permaneció en el modesto granero de Chris Stein, a las afueras de Woodstock, Nueva York. Cien cintas de carrete, media docena de casetes, unos cuantos contenedores de almacenamiento repletos de discos, trozos de material promocional, folletos, un grabado perdido de Warhol y carteles espejados de los camerinos de cuatro noches de enero de 1980 con todas las entradas agotadas en el Hammersmith Odeon de Londres. Todo ello estuvo esperando durante veinte veranos húmedos y veinte inviernos gélidos.

De este cúmulo caótico de efemérides nació el largamente gestado proyecto Against The Odds, que ahora sirve como nuevo mapa de la historia de la música.