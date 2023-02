Aida Cortés dejó muy poco a la imaginación con transparente atuendo

Archivado en: •

Aida Cortés es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país y siempre se roba toda la atención de sus seguidores. La joven es experta en dejar a muchos sudando frío y con su última publicación no fue diferente.

En sus redes sociales, todos los usuarios la llenan de comentarios sobre su figura y siempre le dicen que es bastante sensual. Pues, en sus perfiles aprovecha para dejar a todos sus seguidores con ganas de más para que se suscriban a su perfil de OnlyFans.

En su última publicación en Instagram, Aida compartió una imagen en la que posa para la cámara con una lencería azul. Muchos usuarios quedaron haciendo zoom por transparente de su ropa interior.

Todos los usuarios se rindienron ante la figura de la creadora de contenido que siempre halagan. En la primera imagen posa de frente, por lo que se pueden distinguir sus curvas y en la siguiente le da todo el protagonismo a su retaguardia,

En los comentarios, los usuarios la llenaron de piropos como los siguientes: “te queda divino ese color”, “eres lo más lindo que hay”, “qué sexy”, “me encantas”, “el verdadero quién pudiera”.

Aida Cortés subió la temperatura en redes pic.twitter.com/VHBknmSptt — Chismes Frescos de famosos (@chisme_famosos7) February 14, 2023

¿Cómo le gustan los hombres a Aida Cortés?

Aida reveló cómo le gustan los hombres y en lo que más hizo énfasis es en que le llaman la atención los hombres chistosos e inteligentes.

“Me gustan los hombres inteligentes, que tengan buen sentido del humor, que sean creativos”, comentó.

Además, dijo que no le coloca mucha atención al físico, aseguró que si una persona le gusta, la va a ver linda.

“Físicamente no sé, me enredo más de la mente y luego miro si es bonito. No se da cuenta uno, uno lo ve bonito si le gusta”, dijo.

También, habló sobre su actual relación y presentó a su novio, pues nunca lo había mostrado ni había confirmado su relación y dijo que una persona que sea su pareja no puede ser tóxico o celoso.