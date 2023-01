Actriz nopor que le echa los perros a James Rodríguez empezó el 2023 mostrándolo todo

Archivado en: •

El jugador colombiano James Rodríguez, quien milita en el Olympiacos de Grecia, no solo es un crack dentro del terreno de juego, también fuera de las canchas, como aseguran sus seguidores, quienes lo catalogan como todo un 10 para las mujeres.

El cucuteño ha demostrado que lleva una vida deportiva, pero también rodeado de amistades con las que disfruta del tiempo en viajes, Twitch y practicando otros deportes, pero su vida sentimental no es de conocimiento público.

Sin embargo, en redes sociales es un poco difícil esconder ciertos “gustos” o admiración por las demás personas, y en el caso de James, gracias a los likes que suele dar en Instagram, sus seguidores llegaron a conclusión que, entre el colombiano y la actriz de cine para adultos, Kendra Lust, podría haber algo más que una simple amistad en redes sociales.

Dicho rumor partió debido al cruce de likes que hay entre el futbolista y la creadora de contenido, quien es famosa en la industria porno gracias a su gran recorrido, además de ser una de las figuras más reconocidas en dicho negocio.

Una publicación compartida de Kendra Lust™ (@kendralust)

Por su parte, la actriz estadounidense compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, que milagrosamente no contaba con el like de James Rodríguez, pero eso no fue excusa para que sus demás fans destacaran la figura con la que se ha robado el corazón de quienes la siguen por sus películas XXX.

Una publicación compartida de Kendra Lust™ (@kendralust)

Fotos en piscina, con traje de baño y mostrándose como difícilmente se ve en sus películas, en las que irónicamente no tiene ropa, Kendra Lust enamora a sus seguidores en Instagram al mostrarse en una faceta más sensual y dejando mucho más a la imaginación.