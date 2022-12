En redes sociales se viralizó un video de un par de mujeres que se cogieron a golpes en plena vía pública generando indignación entre los internautas.

La violencia y casos de inseguridad son unos de los temas que más afectan en la sociedad, a diario en redes sociales nos encontramos videos en los que transeúntes graban peleas callejeras.

Y lejos de sorprendernos, no siempre son hombres, algunas mujeres también han protagonizado fuertes peleas en las que resultan gravemente heridas.

A través de redes sociales se ha conocido un video en el que se ve a un par de mujeres que se pelean al parecer por una deuda pendiente.

El video fue grabado por un transeúnte y allí se escucha decir a una de las atacantes “¿cuándo me va a pagar pirob*?”, mientras se golpeaban.

Sin embargo, el video provocó indignación en redes sociales por la reacción de las personas cuando ellas se estaban golpeando ya que en el video se ven a los ciudadanos pasar sin hacer nada.

Aunque al final se ve a un hombre que intenta separarlas, parece que no lo logra y la persona que esta cobrando la supuesta deuda sigue ahí sin soltarla.

Los comentarios no se han hecho esperar, “duele mucho más la indiferencia de los que miran y se van”, “la violencia no es la solución”, “pues al menos están peleando por plata y no por hombres”, “esas santandereanas son mucho lo arrechas mano”, “que asco la gente que las ve y no intenta hacer nada”, fueron los comentarios de algunos usuarios en las redes sociales.