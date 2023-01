A Drake Bell lo abandonó la esposa porque lo habría visto drogándose delante de su bebé

Drake Bell se convirtió en una de las caras más reconocidas de la televisión internacional por su participación en ‘El Show de Amanda’ y su protagónico en ‘Drake & Josh’, una de las series más recordadas por millones de jóvenes que crecieron viendo las ocurrencias de sus protagonistas.

De hecho, fue tal su éxito en dicha serie que Bell recibió ocho reconocimientos en los Kids Choice Awards en las nominaciones a ‘Actor de TV favorito’, ‘Mejor actor de TV’, ‘Estrella de TV internacional favorita’, ‘Premio al niño más grande’, entre otras.

Sin embargo, su exitosa carrera como actor se ha visto frustrada por sus problemas y adicción a las drogas, además de los escándalos que ha protagonizado como cuando fue detenido en 2016 por la Policía de Los Ángeles por estar manejando en estado de embriaguez.

Además, en 2021 también desató una gran polémica luego de haber enfrentado un juicio, en el que se declaró culpable, por sostener conversaciones en tono sexual con una menor de edad. Ante tal situación, el actor tuvo que hacer 200 horas de servicio comunitario y libertad condicional a cambio de no ir a la cárcel.

Ahora, el actor y también cantante volvió a estar en el ojo del huracán porque, según fuentes internacionales, la esposa y madre de su hijo, Janet Von Schmeling, lo habría abandonado por sus problemas con las drogas.

Según imágenes del medio británico ‘Daily Mail’, el actor fue captado, en diciembre de 2022, inflando globos por 30 minutos mientras iba al interior de su vehículo y con su pequeño hijo en la parte de atrás.

Aunque no se sabe con certeza qué sustancia tenían las bombas, el medio británico expresó que se podría tratar de algún tipo de sustancia psicoactiva, dado que Drake Bell tenía “un comportamiento extraño”.

Asimismo, según el medio estadounidense ‘Page Six’, la esposa del actor, Janet Von, se habría cansado del problema de acción que tiene Drake y por lo sucedido frente al bebé habría tomado la decisión de irse de la casa junto a su hijo y procedería a divorciarse, tras tres años de matrimonio.

“Tuvieron algunos momentos increíblemente hermosos. Necesita concentrarse en estar saludable y serán excelentes padres en el futuro. Es un mal momento para Drake. Pero es un gran padre cuando está sano y sobrio”, aclaró la fuente al portal mencionado.

