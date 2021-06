Drake Bell se declaró culpable por delito contra menor y salió cantando La Camisa Negra como si nada

Drake Bell, uno de los protagonistas de la serie ‘Drake y Josh’, se declaró culpable en la audiencia virtual que tuvo, y en la que los señalaron de difundir material dañino contra una menor de edad.

En la audiencia que se citó a través de Zoom, Drake Bell aceptó los cargos por los cuales lo señalaron, sin embargo, después de la videollamada, tomó su guitarra y siguió con su vida musical, compartiendo por su cuenta de Instagram el talento musical con el que logró su reconocimiento.

Drake Bell has plead guilty to multiple charges against a minor. Months of denying this and liking tweets making fun of it on Twitter didn’t work out so well huh. pic.twitter.com/aBdIUJvbgu

— 𝕬𝖘𝖍. 🥀 (@ashleelilliex) June 23, 2021