¿Ya merito? ‘Shrek 5’ podría ser una realidad muy pronto

Archivado en: •

Han pasado doce años desde que DreamWorks presentó ‘Shrek para siempre’, la cuarta película de los famosos ogros que se robaron nuestro corazón desde el 2001 con sus historias y ocurrencias.

En las últimas horas, la productora audiovisual publicó en sus redes sociales un corto video con el que sorprendió a los fans de Shrek y dio a entender que la quinta película podría ser una realidad muy pronto.

“F es por Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Familia, Muy Muy Lejano (Far Far Away)… ¿Continuamos?”, es el mensaje con el que la productora publicó el corto video en el que se pueden ver a los hijos de Shrek y Fiona a los pies de una cama.

Mire También:

Como era de esperarse, la publicación ha generado revuelo en redes sociales, en donde fieles fanáticos de la franquicia han mostrado su emoción por ver una vez más a los icónicos personajes.

Aunque no hay una fecha de lanzamiento o más información, los rumores apuntan que la nueva producción podría llegar en mayo del 2023.

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

— dreamworksjr (@dreamworksjr) June 27, 2022