Vuelve el Sónar a Barcelona en su faceta más diversa y con más de 100 shows

Archivado en: •

La vuelta de cada festival es un nuevo motivo para celebrar y una estupenda noticia para todos los amantes de la música al aire libre. Y el regreso del legendario Sónar a su ciudad natal promete ser auténtica fiesta, con un line-up destacado por su diversidad cultural y con un renovado Sónar+D que se extiende por todos los espacios del festival con nuevos escenarios y formatos.

Sónar Barcelona vuelve este 2022 a su formato habitual y a lo largo de tres días (16, 17 y 18 de junio) en Fira Montjuïc y dos noches (17 y 18 de junio) en Fira Gran Via. Una 29ª edición que bebe de nuevos sonidos de los cinco continentes con un ánimo decididamente festivo, colorista e inspirador, con 117 actuaciones programadas y repartidas en 12 escenarios, las cuales compaginarán estrenos absolutos, conciertos exclusivos, esperados retornos a los escenarios y una amplia representación del talento global más relevante del momento.

Entre los grandes espectáculos audiovisuales de primera línea internacional, se destaca el del legendario dúo británico The Chemical Brothers que presenta en vivo su último trabajo No Geography, a partir de un nuevo show audiovisual inmersivo. También estará el trío berlinés Moderat, que, tras anunciar su retirada de los escenarios, vuelve a escena con su nuevo álbum MORE D4TA. El dúo francés de electrónica épica The Blaze llegará a Barcelona con música inédita y una nueva puesta en escena que promete ser espectacular, mientras que Bonobo presentará su último álbum Fragments. Además, Arca, una de las figuras más arriesgadas y transgresoras de nuestro tiempo, debutará en Sónar de Noche con un nuevo show en el que presentará en directo sus últimos cinco álbumes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sónar Festival (@sonarfestival)

Las figuras de mayor alcance de la música popular española actual también estarán en Sónar 2022. C. Tangana regresa al festival ya convertido en una estrella global, con un show extraordinario bien nutrido de todos sus éxitos y de su reciente álbum El Madrileño. Por su parte, Nathy Peluso también vuelve a Sónar, esta vez con su aclamado Calambre, para demostrar por qué sigue reinando con autoridad en el terreno de los sonidos latinos y urbanos. Otros como Morad, Simona o Ms Nina emergen como el sonido de un futuro cada vez más próximo.

Como suele sucede en cada edición del festival, Sónar demostrará por qué es la mayor pista de baile del mundo alargando la fiesta hasta el amanecer con auténticas estrellas del clubbing mundial. El show ‘Power to the PPL A/V’ de Folamour y el ácido live de Reinier Zonneveld harán bailar al público tanto como los DJ sets de techno y house de estrellas de primera línea como Charlotte de Witte, Eric Prydz, The Blessed Madonna, Anfisa Letyago, Richie Hawtin, ANNA o Agoria.

Tampoco faltarán nombres consagrados de la escena electrónica internacional, como Avalon Emerson, Joy Orbison, Jayda G, Helena Hauff, Or:la, La Fleur y Eris Drew b2b Octo Octa; tándems inéditos en un escenario, como Jennifer Cardini b2b Perel o Midland & Shanti Celeste; los lives de Paranoid London y Louisahhh; el estreno europeo de Tiga & Hudson Mohawke present Love Minus Zero; y el b2b a ocho manos del demoledor colectivo berlinés Herrensauna XXL, que se verá por primera vez en España.

La música de club global y diversa se reconstruye a partir de artistas que llegan desde los cinco continentes. El mayor ejemplo es la sesión de 6 horas con sonido circular envolvente que ofrecerán la noche del sábado en SonarCar Kabza De Small x DJ Maphorisa (Scorpion Kings), los reyes del nuevo género de referencia en Sudáfrica: el house amapiano. También estará la reina de este sonido, Kamo Mphela, famosa en Johannesburgo y en todo el país por sus enérgicos vídeos bailando por todas partes.

Además, la representación de la música de club global irá desde los sudasiáticos Yung Singh b2b SUCHI, Manara y Jyoty a los oceánicos Partiboi69 y Lady Shaka, pasando por la artista multidisciplinar taiwanesa veeeky presentada por el Ministerio de Cultura de Taiwan, los europeos DJ Marcelle/Another Nice Mess, Poté y Jamz Supernova, el uruguayo Lechuga Zafiro, la angoleño-portuguesa Pongo, el estadounidense de origen latino DJ Python o los ugandeses Nihiloxica.

Por Laureano Debat (@laureanodebat)