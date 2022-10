Video: Joven se viraliza confesando sus razones para decir “no más reguetón”

Archivado en: •

Si bien en el mundo tenemos gran variedad de géneros musicales, ricos en líricas, en melodías y en artistas, ha otros que logran captar la atención del mundo con ritmos pegajosos y con letras un poco cuestionables. En Colombia por ejemplo uno de los géneros más escuchados actualmente es el reguetón.

El reguetón tiene en el país grandes exponentes que han sabido trascender y llegar a lugares que antes eran impensados para cantantes de este género. De hecho, las mujeres también han tomado gran protagonismo en esta música que mueve grandes masas de personas y reproducciones en las principales plataformas de streaming.

Sin embargo, gran cantidad de estas canciones suelen tocar temas como la sexualidad y la instrumentalización de la mujer para tal fin. Por eso, una joven llamada Ana María Vélez decidió decirle al reguetón “No más”.

En un clip que ya suma más de 1.9 millones de visualizaciones, Vélez comenta las razones del porqué renuncia a seguir escuchando este género musical.

“Tomé la decisión de sacar el reguetón de mi vida. Sí, soy colombiana, soy paisa y se supone que me debería de gustar porque eso se oye en cada esquina pero no. Ya no más”, dijo en principio la joven.

Acto seguidor enumeró sus razones para decirle adiós a este género, pese a que en su ciudad es uno de los más escuchados.

“Están vendiendo la imagen de una imagen idealizada (…) Segundo, en esos videos y las letras nos están queriendo decir que somos manipulables porque nos traen cositas de la ‘USA’ (…) Tercero, si uds se ponen a escuchar detenidamente la letra de las canciones, es como si un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades nos estuviera hablando”, sentenció la mujer.