Video: ‘Dibu’ Martínez consoló a Kylian Mbappé tras la derrota con Argentina

El Mundial cumplió las expectativas de los hinchas del fútbol quienes esperaron con ansias a que llegara este momento, partido tras partido, las reacciones no paraban de surgir, entre alegrías y tristezas millones de personas se lo disfrutaron al máximo.

Este 18 de diciembre se celebró la final del Mundial Qatar 2022 que duró 28 días, las mejores selecciones se disputaron la Copa del Mundo, pero solo Francia y Argentina lograron pasar a la final.

Tras un partido lleno de tensión, alegrías y tristezas, Argentina logró salir victorioso del encuentro y Leonel Messi alzó lo que sería su último Mundial.

Mientras Argentina celebrara la victoria en el Mundial de Qatar 2022, Francia no la pasaba muy bien, aunque dieron un buen juego.

A pocos minutos de que se terminara el partido, ‘Los Galos’ lograron marcar un gol que dejó el marcador en empate, lo que los llevó a penales.

Sin embargo, no fue suficiente para que lograran la victoria. Mbappé por su parte sacó la cara por el equipo y se ganó la bota de oro.

Pero este reconocimiento no fue suficiente para el jugador, quien en diferentes videos que circulan por redes sociales se le ve triste, incluso cuando recibió el reconocimiento.

El arquero argentino no lo pensó dos veces y al ver a Mbappé sentado en la cancha desconsolado por la derrota, se le acercó, lo levantó y le dio un abrazo.

Gesto que fue admirado por miles de personas en redes sociales, quienes se pronunciaron través de los comentarios.

Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022