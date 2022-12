Archivado en: •

Las relaciones por internet y distancia son cada vez más comunes, pues gracias a diferentes aplicaciones que permiten conseguir pareja en línea, miles de personas logran encontrar a su ‘media naranja’ detrás de una pantalla.

Sin embargo, este tipo de relaciones tienen un gran problema y es que solo se está conociendo a la otra persona a través de fotos y videos, lo cual no permite saber cómo es realmente en vivo y en directo.

Por lo cual, varios son los casos en los que las parejas que se conocen por medio de internet deciden no conformar una relación porque cuando se ven en vivo y en directo se llevan una gran desilusión al ver que no es lo que salía en las fotos.

Este fue el caso de una mujer que por usar infinidad de filtros en las fotos que le enviaba a su novio virtual, cuando se conocieron en vida real, este la dejó plantada y no quiso estar con ella.

Hombre dejó plantada a mujer que conoció por internet

La historia se viralizó en redes sociales dado que fue la misma mujer quien contó, a través de TikTok, lo que le había pasado. Según escribió, ella había conocido a un hombre por internet, pero, al parecer, su abuso de filtros hizo que se viera muy distinta y su enamorado decidió dejarla plantada.

Al parecer, el chico le habría pagado un viaje hasta Washington para conocerse en persona, pero, al verla, prefirió cancelar el encuentro y la mujer se tuvo que devolver para su ciudad de origen.

La mujer, identificada como Nikoska Rodríguez, compartió un tiktok en el que escribió lo sucedido mientras mostró un video de ella caminando por el aeropuerto.

“Para el chico que me pegó el viaje a Washington D.C., y después que me vio sin filtros no quiso nada conmigo. En realidad, soy culpable de abusar de filtros. Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, escribió junto al video.

La triste historia se viralizó en redes sociales y en poco tiempo acumuló más de 8 millones de reproducciones. Además, de las miles de reacciones por parte de los internautas por el desenlace de la historia.

