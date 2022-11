Por salud, mujer de 83 años debió dejar de tener relaciones con su esposo 46 años menor

Archivado en: •

Una de las frases clichés sobre las relaciones es que ‘el amor no tiene edad’, con lo que muchas producciones para la televisión y el cine suelen hacer referencia a que puede llegar en cualquier momento independientemente de la diferencia de generaciones entre los enamorados.

Este sería el caso de Iris Jones de 83 años y su esposo, Mohamed Ibrahim, quien es 46 años menor que ella.

La historia de los enamorados le ha dado la vuelta al mundo al salir a la luz ciertos detalles de su vida íntima, como, por ejemplo, que no puedan tener relaciones sexuales con frecuencia debido a la salud de Jones.

La pareja se casó en el 2020, luego de haberse conocido en el 2019 a través de un grupo de Facebook según reveló al medio británico The Sun.

¿Cómo se conocieron?

“Me di cuenta de que me estaba enamorando, él me dijo que me amaba primero a las tres semanas de habernos conocido. Él dijo que no tenía entre sus planes casarse con una mujer de 79 años, pero solo sucedió”, explicó.

Enamorada, la mujer viajó de Londres a El Cairo a los 5 meses de haber entablado una relación a distancia con un “vestido de novia en la maleta”, indicó. Pero en aquél viaje no llevó sus papales de divorcio con ella por lo que no pudieron casarse.

Mohamed, quien también es divorciado, pudo casarse con Iris a la tercera visita de esta en octubre del 2020 y desde entonces su vida dio un vuelco cuando pudo trasladarse a Reino Unido. A pesar de que la octogenaria ha dicho que no siempre la convivencia es sencilla, intentan “mantener la llama encendida”.

“Nuestro amor es increíble y el sexo es secundario, es un producto doble pero el amor es lo más importante después de todo”, señaló Jones. Sin embargo, en el momento debieron de tener sus noches apasionadas por la salud de Iris.

Viajes recurrentes al hospital

En palabras de la mujer, el deseo de su esposo sería tal que ha tenido que ir a la sala de emergencias por las repercusiones que ha tenido en su cuerpo tener sexo con un hombre menor.

“Tengo la piel muy fina y si su piel roza con la mía, se rasga y termino en urgencias o en el médico (…). Francamente los doctores están cansados de verme, saben exactamente lo que he estado haciendo, voy frecuentemente”, agregó Jones.

Luego de dos años de matrimonio y algunos inconvenientes de salud, Jones dejó claro que están más felices que nunca y que Mohamed se ha adaptado fácilmente a la vida británica.

A pesar de que al inicio tuvo dudas de que las cosas llegaran a funcionar: “Antes de conocerlo no pensé que funcionara, era lo suficientemente joven para ser mi nieto”, recordó.