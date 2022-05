Twitter podría empezar a cobrar por sus servicios, según Elon Musk

Archivado en: • •

Luego de conocerse que Twitter fue adquirido por el multimillonario y fundador de Tesla, Elon Musk, varios interrogantes han surgido sobre cuáles serían sus planes para esta red social y cuáles serían las verdaderas intenciones de su adquisición.

Recordemos que, inicialmente el magnate había dicho que estaba en contra de la censura y que desde su posición, de ninguna manera iba a promover esta práctica. Luego comentó que la función de editar los tuits podría estar en los planes a implementar en la plataforma.

El más reciente pronunciamiento del empresario sudafricano tuvo que ver con la posibilidad de que Twitter empiece a tener un costo para dos sectores de la comunidad: el gubernamental y el comercial.

Aunque aún no se ha dado a conocer cómo funcionarían estos pagos para estos sectores, Musk refirió que sería “un pequeño coste para los usuarios comerciales/gubernamentales». Por otra parte, el inversor descartó un cobro a los usuarios ocasionales de Twitter.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022