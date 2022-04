Elon Musk compró Twitter y los memes no demoraron en llegar

Es un hecho: Elon Musk es el dueño de Twitter. El multimillonario adquirió la red social por 44 mil millones de dólares, una cifra que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos se toman con humor el tema, otros ven con preocupación lo que podría pasar con una de las plataformas más influyentes del momento.

Te puede interesar: Elon Musk predice la fecha del primer aterrizaje tripulado en Marte

Algunos recordaron que Donald Trump fue expulsado de la red social y se preguntan si el empresario y expresidente de Estados Unidos regresará con su cuenta suspendida. Otros se preguntan si con esta compra por fin se podrán editar los tweets, una función que muchos han pedido por años.

También puedes leer: Elon Musk consigue que un mono controle un videojuego con la mente

Previo a la confirmación de la compra, el dueño de Tesla publicó un tweet donde hablaba de sus detractores. «Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión», puntualizó el magnate.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022