¡Tremendo gol! Futbolista pasó de jugar en las canchas a conquistar OnlyFans 

La historia de una futbolista que pasó de hacer goles en las canchas a hacer goles en OnlyFans le ha dado la vuelta al mundo.

La plataforma para subir fotos y videos exclusivos se ha vuelto muy popular por la cantidad de contenido para adultos que ofrece una vez se suscriban. Además, a esta aplicación cada día se suman más personas tanto hombres como mujeres.

De igual forma, se ha convertido en una alternativa para tener otros ingresos o ser el principal trabajo. Ese es el caso de Madelene Wright, futbolista profesional que en enero del 2021 fue despedida de su club Charlton, equipo que pertenece a la liga de fútbol de Inglaterra, ¿la razón? Haber publicado videos eróticos en sus redes sociales.

Y a pesar de que perdió su empleo, la sensual mujer reconoce que esta decisión cambio su vida de manera positiva: “En el primer año gané medio millón de libras (670,000 dólares). No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo”, señaló la exfutbolista en una entrevista con The Sun.

Madelene encontró otra forma de ganar y dinero, y parece que cuenta con grandes admiradores pues en su perfil de Instagram cuenta con miles de seguidores. Por su parte, para suscribirse a su contenido exclusivo los interesados deberán pagar 36 dóles al mes, aproximádamente 142 mil pesos colombianos.