Tras el escándalo en los Oscar, Will Smith aumentó la venta de su libro

No todo es malo para Will Smith. Aunque la Academia de Cine lo vetó por 10 años de los Oscar y su esposa dio unas polémicas declaraciones, las ventas de su libro Will, lanzado en el 2021, aumentaron.

Según la revista People, el libro ocupa el puesto 73 entre los 150 libros más vendidos del momento de la lista USA Today.

El libro también alcanzó la posición número dos de los libros de no ficción más vendidos en la lista de The New York Times.

Will es un libro de autoayuda y superación que cuenta la historia del actor. Fue escrito junto al escritor Mark Manson y se convirtió en uno de los libros más inspiradores de los actores de Hollywood.