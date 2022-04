Will Smith reapareció en público por primera vez después de los Oscar

Archivado en: •

Will Smith reapareció en público por primera vez después del incidente que protagonizó en la pasada ceremonia de los premios Oscar, cuando abofeteó a Chris Rock.

El actor fue visto en un aeropuerto privado en Mumbai, India, según reportó TMZ. El portal publicó fotografías de Will con algunas personas que notaron su presencia.

Smith se ve feliz en las imágenes y sonrió junto a los fanáticos que se acercaron a saludarlo. TMZ no aclaró a qué se debe su viaje, el actor tampoco dio declaraciones.

Después de disculparse en sus redes sociales, Will Smith no ha hablado nuevamente. A pesar de sus disculpas, la Academia lo suspendió por 10 años de sus eventos. Por otro lado, algunos de sus proyectos cinematográficos fueron suspendidos temporalmente.

