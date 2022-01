¡Tomen mi dinero! Lanzan tenis de ‘Rick & Morty’

La compañía de accesorios alemana PUMA reveló que en los próximos 2 y 18 de febrero lanzará a la venta un nuevo diseño para todos los fanáticos de la exitosa serie ‘Rick & Morty’.

Los tenis, disponibles en dos colores titulados ‘Buzz City’ y ‘Grey/Red’, están inspirados en la producción de Adult Swim y las desventuras intergalácticas de sus personajes.

Uno de los modelos más impresionantes de los nuevos tenis es que la zapatilla izquierda es de color verde intenso en el exterior con atrevidos acentos rojos y viene adornada con la cara de ‘Rick’.

La derecha es roja y tiene una marca verde y la cara de ‘Morty’ se pega en el interior de las lengüetas.

Los tenis estarán disponibles en un valor de entre $125 y $135 dólares.

Coming off the successful debut of LaMelo Ball’s first signature sneaker, @PUMA is releasing three new MB.01 styles:

👟 MB.01 Buzz City

👟 MB.01 Rick & Morty

👟 MB.01 Grey & Red

The three new silhouettes are set to release in February. pic.twitter.com/JDEmALttAt

— Boardroom (@boardroom) January 18, 2022