Tom Cruise podría convertirse en el nuevo ‘Iron Man’

Luego del éxito del lanzamiento de ‘Spider-Man: No Way Home’, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel tienen sus ojos puestos en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, la próxima película con la que seguro nos sorprenderán a todos.

Los estragos realizados por ‘Doctor Strange’ en el multiverso hicieron que el hechicero empezara a considerarse como la “mayor amenaza para nuestro universo”, eso es lo que pudimos ver en el primer teaser de la producción, que llegará a los cines el 4 de mayo del 2022.

Uno de los rumores que ha tomado fuerza en torno a la película, es que el actor Tom Cruise podría darle vida a una variante de Tony Stark ‘Iron Man’, sin embargo, es algo que no está confirmado pero que ya tiene emocionados a unos cuentos.

Recordemos que en el pasado Cruise rechazó el personaje con el que Robert Downey Jr mostró todo su talento y conquistó a millones con su interpretación.