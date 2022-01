Call of Duty pertenecerá a Xbox gracias a la compra de Activision Blizzard

Microsoft anunció la adquisición de Activision Blizzard, la casa de Call of Duty, World Of Warcraft, Candy Crush y Diablo, entre otro títulos, por 68.700 millones de dólares, informan medios especializados.

La compañía estadounidense de videojuegos está envuelta en escándalos de ambiente laboral tóxico y malas conductas en el espacio de trabajo. A pesar de los rumores, Bobby Kotick, CEO de Activision, seguirá siendo el director ejecutivo.

Microsoft pagará US$95 por cada acción y se espera que el negocio se cierre en el 2023. La empresa anunció muchos de los juegos de Activision Blizzard harán parte de Xbox Game Pass.

“Al cierre, ofreceremos tantos juegos de Activision Blizzard como podamos dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass, tanto títulos nuevos como juegos del increíble catálogo de Activision Blizzard”, fueron las palabras de Phil Spencer, de Microsoft Gaming .

As we extend the joy and community of gaming to everyone, we are incredibly excited to welcome the fantastic teams and iconic franchises of Activision Blizzard to Team Xbox https://t.co/DVrgYS8ssB

— Phil Spencer (@XboxP3) January 18, 2022