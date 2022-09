Archivado en: •

Lana Rhoades fue una de las estrellas más populares en la industria del entretenimiento para adultos, pues su indiscutible belleza la llevó a convertirse en la actriz más buscada en internet por mucho tiempo.

Sin embargo, solo duró 8 meses en la industria y luego se retiró para dedicarse a ser influencer. Hoy cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram, en donde, si bien no comparte contenido erótico, sí publica sugestivas fotografías.

Desde que la joven de 26 años dejó su carrera atrás no ha dudado en hablar de todo lo que vivió cuando era actriz porno. De hecho, confesó varios detalles inéditos de la industria.

En una entrevista que tuvo para el podcast ‘The Skinny Confidential’, aseguró que nunca disfrutó realmente las grabaciones de las escenas y que, además, la gran mayoría son solo actuaciones.

“100% falso, es como los actos de circo. Como intérprete, cuando lo hacía, era como ‘¿qué cara puedo poner? ¿Qué sonido puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esta película para que sea la mejor?«, confesó la influencer.

Además, confirmó que no disfruta tener sexo: «Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual… Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así”.

A pesar del poco tiempo que duró en la industria, los videos en los que aparece Lana aún siguen siendo los más buscados.

«Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 años y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo», expresó.