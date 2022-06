La vez que el ‘Tino’ Asprilla jugó para Iron Maiden

Archivado en: •

El exfutoblista colombiano Faustino Asprilla recordó una anécdota que dejó sorprendidos a los amantes del rock, especialmente del heavy metal de la icónica banda británica Iron Maiden.

Asprilla recordó la invitación que recibió de la banda en los años 90 para que hiciera parte de su equipo de fútbol, además de aparecer en las fotos de la promoción de ‘Virtual XI’, el undécimo álbum de estudio de la banda de rock.

El colombiano, que jugó para grandes equipos de fútbol internacionales como el Parma de Italia y el New Castle de Inglaterra, aceptó que no es muy amante del rock y que la única banda con la que está familiarizado es The Beatles:

«Cuando viajábamos en bus o tren para ir a jugar los partidos mis compañeros les encantaba escuchar a Oasis, que era su grupo favorito o Iron Man (sic), pero yo no le paraba bolas a ese sonsonete».

El ‘Tino’ también aceptó que a pesar de que le gustaban las Spice Girls en esa época, no pudo decirle no a la oferta de la banda, que estaba acompañada de 5 mil libras esterlinas:

«Ellos sabían quién era yo, pero yo no sabía quiénes eran ellos. Mal hecho de parte mía».

En la foto del equipo de ‘La Doncella de Hierro’, el ‘Tino’ aparece junto a Stuart Pearce, Steve Harris, Paul Gascoigne, Blaze Bayley, Ian Wright, Nicko McBrain, Dave Murray, Patrick Vieira, Janick Gers y Marc Overmars.