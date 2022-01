Tears For Fears reveló ‘Break The Man’, el tercer sencillo de su nuevo álbum

Tears For Fears sigue sorprendiendo a sus fanáticos con su regreso después de 17 años ausente de la industria musical. En los últimos días, el dúo británico fundado por Curt Smith y Roland Orzabal reveló el tercer sencillo de su nuevo álbum ‘The Tipping Point‘, que será lanzado el 25 de febrero.

‘Break The Man’ es el nombre de esta nueva canción de casi cuatro minutos que habla de una mujer que con su actitud logra «romper al hombre». «She’s the lover with the best-laid plan to break the man», dice una de las estrofas del single.

«Siento que muchos de los problemas que hemos tenido como país e incluso en todo el mundo hasta cierto punto provienen del dominio masculino. Es una canción sobre una mujer que es lo suficientemente fuerte como para romper al hombre. Para mí, eso sería una respuesta a muchos de los problemas del mundo: un mejor equilibrio entre hombres y mujeres», declaró Smith a la prensa.

Recordemos que en octubre del año pasado la legendaria agrupación lanzó el primer sencillo ‘The Tipping Point’, el cual sería el tema principal de este nuevo proyecto homónimo en el que también aparece la canción ‘No Small Thing’.

Escuche aquí la nueva canción de Tears For Fears, ‘Break The Man’: