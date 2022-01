Metallica entrega batería nueva a músico callejero al que se la robaron

Sheriff Drumman, un famoso músico callejero de Los Ángeles, Estados Unidos, perdió su batería y camión en donde tocaba su instrumento. El pasado diciembre, unos ladrones robaron al artista cuando estaba en frente de su apartamento en Hawthorne, en California.

La exitosa banda de rock Metallica se enteró de lo ocurrido y ayudó al artista, que pudo recuperar el camión, pero no la batería.

La banda integrada por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo regaló a Drumman una nueva batería el pasado 18 de enero.

“Muchas gracias chicos. Gracias por tomarse el tiempo y los recursos para apoyar y ayudar a lo que hago. Los quiero por eso”, escribió el músico a través de las redes sociales para agradecer a la banda, que contestó: “Nos sentimos honrados de poder ayudar a un compañero artista. ¡Sigue con la música, Sheriff Drumman!”.

We’re honored to be able to help out a fellow artist. Keep the music going, Sheriff Drumman!https://t.co/EwlAhNnFKd

— Metallica (@Metallica) January 20, 2022