Subastaron millonaria réplica de nave de ‘La Guerra de las Galaxias’

Con un precio estimado entre los 500.000 y un millón de dólares, el caza estelar de 1.977 fue subastado por un precio final de $2.375.000. Según la descripción del lote el modelo se encuentra en “excelente estado”, algo único puesto que la mayoría de las maquetas de dichas producciones fueron destruidas durante el rodaje de las batallas estelares, por la pirotecnia.

El modelo de caza estelar Ala-X, por su traducción al español, es una nave de combate con los colores gris y rojos distintivos de algunas naves de la saga de ciencia ficción. El caza tiene valor simbólico para los amantes de ‘La Guerra de las Galaxias: una nueva esperanza’ (1977), pues estos modelos fueron los pilotados al servicio de la Alianza Rebelde y este modelo en particular fue el que dirigió el líder del conocido ‘Escuadrón Rojo’, Garven Dreis.

The winner definitely stayed on target with this one!

The Screen-Matched ILM Red Leader X-wing Model Miniature from #StarWars: A New Hope (1977) sold for $2,375,000 (Incl. Buyer’s Premium) in our #PropstoreLiveAuction! pic.twitter.com/U4XBEjWesE

— Propstore (@propstore_com) June 22, 2022