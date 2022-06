Con sartén en mano: Hombre se enfrentó a cocodrilo en Australia

Un hecho insólito ocurrió en la isla de Darwin, en la región norte de Australia, pues un hombre ahuyentó de su propiedad a un cocodrilo valiéndose tan solo de un sartén de cocina. Kai Hansen, el dueño del bar ‘Goat Island Lodge’, es el protagonista del video que se ha hecho viral en redes sociales; en él se le ve pegarle al animal en el cabeza justo en el momento en que este se le acerca con velocidad para atacarlo.

Hansen, quien no dudó en confrontar al animal, se observa en frente de los límites del ‘Goat Island Lodge’ armado con el sartén, mientras el cocodrilo sale de una zona de junto a un río velozmente para atacarlo. El reptil tenía las fauces abiertas para dar el primer ataque a Hansen, pero el resultado, que no fue huir o gritar, sorprendió a los internautas al ver cómo el hombre atinó dos golpes que lo hicieron retroceder a la naturaleza.

El video que ya recopila miles de comentarios ha despertado el humor de los internautas, quienes reconocen la gallardía del hombre: “Yo corriendo de niño, a excepción de que no era de un sartén sino de una chancla”, expresó un usuario en Twitter mientras que otro reconoció similitudes con la escena de la película ‘Enredados de Disney’, donde la protagonista atina un cacerolazo al personaje que irrumpe en su torre. “Solo en Australia. Una escena salvaje en la que este hombre pelea con un cocodrilo al golpearle la cabeza con un sartén de cocina”, es la traducción al trino del presentador de CBS John-Carlos Estrada, quien compartió en su cuenta de Twitter el momento grabado por Airborne Solutions Helicopter Tours

Only in Australia… a wild moment as this man fights off a mammoth charging crocodile by banging it over the head with a frying pan 🇦🇺🫣🐊

🎥: Airborne Solutions Helicopter Tours pic.twitter.com/Y9Pu7Vl4rB

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) June 21, 2022