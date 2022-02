Sqrat, la popular ardilla de ‘La Era del Hielo’, no estará más en la película

Sqrat, la ardilla dientes de sable que era uno de los personajes más icónicos de ‘La Era del Hielo’ no aparecerá más en las próximas películas. Su creadora, Ivy Silberstein, le ganó los derechos del personaje a Disney en una lucha judicial de 20 años.

La caricaturista asegura que la inspiración se Sqrat o Scrat llegó cuando vio un animal que parecía un híbrido entre una rata y una ardilla en el parque de Madison Square, Nueva York. Ivy vio potencial en su personaje así que empezó a ofrecerlo a diferentes compañías y en el 2000 tocó las puertas de Fox.

Su dibujo fue rechazado, pero en el 2002 se sorprendió cuando vio una versión distinta de su personaje en los afiches de ‘La Era del Hielo’. La mujer empezó una lucha legal que tuvo su primera victoria en el 2003, cuando una resolución ordenó compartir los derechos del personaje.

Ivy siguió luchando y al parecer logró un mejor acuerdo con Disney, actual dueña de los derechos de la franquicia. «Gracias Walt Disney, Abigail Disney por respetar mis marcas registradas y mi personaje Sqrat que creé el 19 de mayo de 1999. Hace 20 años 12 de marzo de 2002 lanzaron la primera Era de Hielo, ¡ha sido una lucha de 20 años! ¡GANÉ!”

No #Scrat in #Disney #IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo @abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it’s been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkI https://t.co/ptM6UgfqJ7 pic.twitter.com/MHq39xOBex

— IVY SUPERSONIC (@IWantJustice) January 28, 2022