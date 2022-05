Archivado en: •

Estamos a poco de ver en las salas de cine ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ y en redes sociales los spoilers están a la vista de todos. Para no dañar o acabar con las ilusiones de los fanáticos, Marvel ideó una estrategia para evitar las filtraciones o que se revelen cosas que solo se deberían ver en los teatros.

También puedes leer: El primer vistazo de Avatar 2 se vería junto al estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura

Semanas atrás, Marvel ha revelado adelantos y diferentes imágenes de lo que será esta nueva película de Doctor Strange. Se han confirmado algunos personajes, como la aparición del Profesor X o la Capitana Marvel, pero también se rumora la aparición de actores como Tom Cruise interpretando a Superior Iron Man.

Te puede interesar: El Profesor X y la Capitana Carter aparecen en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Para evitar que se arruine la expectativa, Marvel comun«Nos vemos al otro lado del Multiverso. Las respuestas ahora están inhabilitadasicó su plan, a través de Twitter, para que las personas no comenten lo que ven en las salas de cine.

«, escribió la productora en un Tweet.

See you on the other side of the Multiverse.

Replies will now be disabled.

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 2, 2022