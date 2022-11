“Soy una rata de laboratorio”: modelo revela cómo cambió su color de piel

Tatiana Murillo es una modelo paisa que se ha autodenominado la Barbie colombiana. La mujer se ha realizado varios procedimientos para lograr tener el cuerpo y rostro parecido al de la muñeca.

La modelo ha dicho abiertamente que se ha sometido a 15 cirugías en el rostro para tener una cara parecida a la de una Barbie y este año ya acumula 3 operaciones. Dentro de las preguntas que más recibe la mujer en redes es cómo logró cambiar su tono de piel.

Tatiana dijo que se sometió a un experimento para que le pudieran cambiar el tono de piel. Pues según mostró en un video, antes era morena. Ahora, a la modelo se le puede ver con un tono de piel clara.

La modelo dijo en un video que, lleva cinco procedimientos para aclararse el tono de piel, pero está dejando que los doctores experimenten en ella.

“Llevo cinco años en un proceso de aclaramiento, avalado por nadie y con un doctor al que le di el aval para que, prácticamente, experimentara en mí, tanto con ‘peelings’ (exfoliación química) como con láseres”, dijo la mujer.

Sin embargo, aclaró que este proceso no ha sido color de rosa, porque ha tenido varios efectos secundarios en la piel. Además, dijo que en el rostro es donde ha visto más cambios, pues en el cuerpo sigue un poco más oscura.

“Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todo. Por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental, aunque a mí me ha dado muy buenos resultados, afortunadamente, nunca me ha pasado nada malo. Mi cuerpo es más oscuro que mi cara, pero hemos logrado aclararle como tres tonos, mientras que en mi rostro como cinco”, dijo.

La modelo no dio el nombre del médico que le hizo el procedimiento, pero sí aclaró que ha sido costoso.