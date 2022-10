Becky Holt ostenta el título de la mujer con la zona íntima más tatuada del mundo, la modelo de OnlyFans reveló que se había sometido a cinco sesiones con un experto para rellenar con tinta las partes de su cuerpo que faltaban por tatuar.

La modelo de 34 años confesó que el artista debió completar el tatuaje por partes debido al intenso dolor que experimentó.

“Realmente no se me ocurrió tatuarla. Tenía todo tatuado allá abajo, donde comienzan mis labios y alrededor de mis muslos e ingle. Mi pequeña vagina sobresalía como un pulgar inflamado”, explicó Holt al medio New York Post.

La británica confesó que luego de someterse al procedimiento quedó realmente adolorida y debió esperar un tiempo considerable para mantener relaciones sexuales.

Un procedimiento doloroso

Al parecer, sus labios vaginales quedaron inflamados por lo que recurrió a otro tipo de prácticas con su pareja, Ben.

“Cuando le mostré lo inflamada que estaba, bromeó, me mostró una foto de un personaje de ‘Monsters Inc’ y dijo que mi ‘cosita’ se parecía”, explicó la modelo entre risas.

Holt cuenta con una carrera de más de una década en el modelaje y se gastó cerca de 42 mil dólares en tatuar su cuerpo.

“He sido una modelo por 14 años, así que no he saltado de trabajo en trabajo y he tenido el mismo grupo de amigos desde que soy adolescente”, explicó al medio.

A pesar de los comentarios, la creadora de contenido señaló que es una mujer “valiente” por haberse tatuado allí.

“Las personas no pueden creer lo valiente que he sido por haberme tatuado los labios (…). No estoy segura de cuántas personas en el mundo tienen este tipo de tatuaje, pero me imagino que soy una de pocas”, puntualizó la británica.