Que no lo engañen: alertan sobre nueva modalidad de fraude electrónico

Cada vez son más las nuevas modalidades de robo que implementan los ladrones y con la tecnología siempre encuentran la forma de engañar a los usuarios. Aquí le contamos una nueva forma que están implementando para robar.

La nueva forma de robo es que le llega un correo electrónico o un mensaje de texto en el que le dicen que su cuenta de Bancolombia fue bloqueada. Entonces, lo que debe hacer, según el texto, para recuperara es darle clic a un enlace.

Luego de eso, le piden que ingrese su usuario y su clave, inclusive le piden la clave dinámica. Sin embargo, las personas se alcanzan a confundir porque en el correo utilizan los colores y la imagen del banco, para que parezca que es de confianza.

Luego de que usted coloca esos datos, ahí ya le robaron la información y fue víctima de ‘phishing’ o ‘smishing’. Estas modalidades son las más usadas para robar los datos de las personas y tener acceso a su dinero.

Para que no sea víctima de los ladrones, fíjese bien en el logo de Bancolombia, este es más grande del normal. Además, se puede dar cuenta que el remitente del correo no es el banco, sino de un nombre particular.

Por eso, tenga en cuenta que este tipo de correos siempre llegan desde la entidad, no a nombre de otra persona.

Inclusive, algunas personas reportaron que, el correo tenía errores de ortografía y cuando abre el link que le enviaron no se trata de un sitio seguro, porque no tiene el candado en la parte superior. Inclusive, tenga en cuenta que esta dirección no hace ningún tipo de alusión al banco.

Recuerde que, siempre que tenga dudas sobre este tipo de correos que le llegan puede comunicarse directamente con la entidad. Pues, cada vez es más común que se hagan este tipo de robos electrónicos.