Placebo prohibirá el ingreso de celulares a sus conciertos

El 25 de marzo la banda británica Placebo lanzó su nuevo LP ‘Never Let Me Go’, y para promocionarlo, darán cinco shows en los que quieren ofrecer una “experiencia sin teléfonos”.

Antes de iniciar los shows promocionales, la banda liderada por Brian Molko publicó un comunicado en el que reveló que no permitirá el ingreso de teléfonos celulares a sus próximos conciertos.

“Todos los shows íntimos de lanzamiento del álbum de Placebo serán una experiencia libre de teléfonos. No se permitirá el uso de teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos de grabación en el espacio de actuación. La esperanza es disfrutar de la experiencia entre la banda y el público, y estar presentes en el momento. Al llegar al recinto, todos los teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos de grabación se guardarán en bolsas individuales de Yondr que se abrirán al final del evento. Los invitados mantendrán la posesión de sus dispositivos en todo momento, y podrán acceder a ellos durante todo el evento únicamente en las zonas designadas para el uso de teléfonos dentro del recinto. Cualquiera que sea visto usando un dispositivo durante la actuación será educadamente escoltado fuera del recinto por la seguridad”, asegura un comunicado compartido por la banda.

Recordemos que ‘Never Let Me Go’ es el primer álbum de estudio de Placebo desde ‘Loud Like Love’ de 2013, e incluirá los singles anteriormente publicados ‘Beautiful James’, ‘Surrounded By Spies’, ‘Try Better Next Time’ y ‘Happy Birthday In The Sky’.