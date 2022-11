“Lo quiero mucho, perrito que sonríe”: el animal ‘pela diente’ para que lo adopten

A nivel mundial, cada vez toma más fuerza la tendencia de adoptar animales, en lugar de comprarlos. Muchas fundaciones apoyan esta iniciativa y rescatan a perros y gatos que fueron abandonados por sus familias.

Ese es el caso de personas como Sarrah Walton, una mujer que salva a animales que están en la calle. Ella se encontró con un cachorro que tenía ocho semanas y que estaba a punto de morir.

La mujer logró salvar al perrito, para que luego le hicieran todos los exámenes pertinentes para saber si tenía alguna enfermedad grave. Estos, arrojaron que el cuadrúpedo está en perfectas condiciones para buscar un hogar.

En cuanto iniciaron las vueltas para colocarlo en adopción, los encargados se dieron cuenta que tiene un rasgo que lo hace bastante especial. El perro sonríe cada vez que recibe amor y le hace notar a la persona que le gusta.

“Cada vez que le estás hablando muy dulce… él consigue esta sonrisa como si quisiera algo. Es como si te estuviera diciendo: Ven a acariciarme, ven a amarme”, dijo quien lo rescató a un medio local.

Hasta el momento en que se dio a conocer la noticia, el perrito no había conseguido familia. Sin embargo, sus fotografías se han robado la atención de todos los usuarios y les causó mucha ternura el animal.

💗😀 #LOUISIANA .SOMEONE is going to find their FUR-EVER #Bestfiriend 8 WK Old #puppies «BURREAUX or his sister O»?

🥰THANK YOU to the @dodo

ANYONE interested in #ADOPTING or #RESCUING these 2 SIBLINGS, please contact the Humane Society of NW LA to APPLYhttps://t.co/bGlxluciqE pic.twitter.com/J0VypCtRsU

— PJ *2022 #KILLSHELTERS Must #StopTheKillings ! (@PJmiekidzandi) February 28, 2020