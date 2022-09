Hombre asegura que dejó de ser vegano porque lo mordió un perro

Archivado en: •

El argentino Mariano de la Canal, que se volvió famoso luego de aparecer en el programa ShowMatch confesando su amor y fanatismo por la actriz Wanda Nara, dejó atónitos a algunos usuarios en redes sociales que se han topado con un video en el que confiesa la curiosa razón por la que dejó de ser vegano.

Durante un encuentro con la periodista Tatiana Schapiro de Infobae, el hombre aseguró que volvió a comer carne porque un perro lo mordió.

«Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ‘Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde’. Ahí dejé de ser vegano», aseguró Mariano de la Canal, que dejó asombrado a la comunicadora, que volvió a preguntarle con incredulidad.

«La verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije: ‘¡Wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde!’. Entonces no, me fui al McDonald’s, automáticamente», reveló el hombre, que nuevamente se ha vuelto viral en redes.