Paulina Vega patrocina nueva chorreada de babas con foto en ‘hilo’

Paulina Vega puso a suspirar a sus más de 5,8 millones de seguidores en Instagram con una fotografía en la que aparece luciendo su «cuerpazo» con un vestido de baño tipo ‘hilo dental’, con el que dejó en evidencia sus tremendos encantos.

Mire también: «Yo con usted me caso», le dicen a Mara Cifuentes tras lucir sus encantos

«¡If you know me! Once costeña, siempre costeña», escribió la exMiss Universo en la publicación que, como suele suceder con sus contenidos, rápidamente superó los 120.000 ‘Me gusta’, y alcanzó miles de comentarios de enamorados que dejaron plasmada su admiración.



«Tú eres suprema», «Volvería a quedar reina universal seguramente», «No puedo contigo», «La cosa más perfecta que han visto mis ojos», «Bombón de chocolate» y «Diosa divina», son algunos de los mensajes que recibió Paulina en el post.

Le puede interesar: Aida Cortés recibió un ’10’ por picantes fotografías en redes sociales

Acá está la foto de Paulina Vega que encendió las redes sociales: